Usa, i gemelli di 2 anni danno un "party" notturno: beccati dalla telecamera

Durante il giorno i piccoli Andrew e Ryan, gemelli di due anni di Tampa, in Florida, erano sempre spossati e stanchi, come se non avessero chiuso occhio tutta la notte. In effetti era proprio così: le telecamere notturne di monitoraggio hanno rivelato a papà Jonathan e mamma Susana che le due piccole pesti trascorrevano le notte improvvisando una sorta di festa nella loro cameretta. Il filmato pubblicato dalla coppia è stato trasmesso dai principali network americani ed è presto diventato virale anche sul web.