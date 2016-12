Usa, futura mamma balla con le doglie

Dimenticate i metodi tradizionali per combattere il dolore delle contrazioni. Per questa mamma in travaglio non ci sono impacchi con acqua calda, massaggi, né respirazioni controllate, ma solo musica e danza. Sulle note di Silento - Watch Me (Whip/Nae Nae), questa futura mamma improvvisa un balletto nei corridoi di un ospedale in Georgia per ingannare l'attesa del parto. Un metodo decisamente alternativo che non poteva rimanere inosservato. E la clip, ovviamente, è diventata virale.