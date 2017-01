Usa, follia Capodanno: vandali cambiano scritta "Hollywood" in "Hollyweed"

Il 2017 inizia con una "sorpresa" decisamente inaspettata per Los Angeles. Un gruppo di vandali ha infatti modificato la celeberrima scritta "Hollywood", che campeggia sulle omonime colline, trasformandola in "Hollyweed". Due sole lettere per stravolgere completamente il significato della parola: "weed" nel mondo anglosassone (e non solo) sta ad indicare la marijuana. Il dipartimento di polizia di Los Angeles sta indagando sull'accaduto.