Usa, fidanzati si sposano 38 volte in giro per il mondo

Il viaggio d'amore è durato 83 giorni

Cheetah Platt e Rhiann Woodyard sono una coppia particolare. Si sono fidanzati lo scorso anno ma non riuscivano a scegliere come celebrare le proprie nozze. E così, anziché scartare delle belle idee, hanno deciso di applicarle tutte. Il risultato? Si sono sposati 38 volte in giro per il mondo attraversando sei continenti. Un vero record.