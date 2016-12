Usa, fare la coda al posto di altri diventa un lavoro redditizio

Chi l'avrebbe mai detto che fare la fila, un incubo per la maggior parte delle persone, potesse diventare un lavoro. A New York ci ha pensato Robert Samuel, che del mettersi in coda al posto di altri ne ha fatta una professione redditizia, guadagnando fino a 4mila dollari al mese, arrivando anche a fondare una società con 15 dipendenti. Costo del servizio offerto? Minimo 25 dollari.

Perso il lavoro tre anni fa, Robert Samuel si è armato di fantasia e santa pazienza e ha fatto fruttare la sua idea. All'inizio in coda si metteva lui in cambio di denaro. Trascorreva le sue giornate a fare file per le cose più disparate: agli sportelli dell'amministrazione locale, ai negozi per acquistare beni di consumo e non solo. Ora ha fondato Sold, che propone questo servizio e in coda si mettono i suoi dipendenti. Il servizio parte da 25 dollari per la prima ora, cui vanno aggiunti 10 dollari per ogni 30 minuti in più. Un giro d'affari da quasi 4mila dollari al mese destinato a salire.