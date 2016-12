14 ottobre 2014 Usa: Facebook non accetta utenti over 99, donna 114enne mente sull'età e si iscrive Anna Stoehr, la più anziana del Minnesota, si è collegata con l'aiuto dell'amico Joseph Ramireza, rappresentante di Verizon, conosciuto tramite il figlio 85enne Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:11 - Anna Stoehr, a 114 anni, è la donna più anziana del Minnesota, ma ha lo spirito di un nativo digitale. Il regolamento di Facebook, che non ammette utenti over 99, non ha impedito alla nonna più smart del pianeta di avere il suo account. L'anziana ha raccontato all'emittente locale Kare 11 News di essersi collegata con l'aiuto dell'amico Joseph Ramireza, rappresentante di Verizon, che ha voluto conoscere la nonnina dopo aver venduto un IPhone a suo figlio Harlan, 85 anni.

"Harlan continuava a parlare di sua madre. Quando ho realizzato che lui aveva 85 anni sono rimasto stupefatto", ha raccontato Joseph a Kare 11 News.



Ramireza ha chiesto ad Harlan se poteva conoscere sua madre e da allora ha iniziato a insegnare ad Anna come usare Internet.



Un bel traguardo per una signora nata più di un secolo fa, in una casa senza telefono e senza corrente elettrica.