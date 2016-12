Usa, ecco il passeggino gigante per i genitori: potranno provarlo prima di comprarlo per il loro bambino

Una azienda americana di prodotti per bambini ha trovato un modo alquanto originale per pubblicizzare un suo passeggino : prima dell'acquisto, dà la possibilità ai genitori di provarlo. La Kolcraft ha dunque creato una versione molto più grande, a misura di adulto , del suo " Contours Bliss ", permettendo a madre e padre di farsi un'idea sul tipo di esperienza che il loro bambino potrebbe avere su tale passeggino.



Non è possibile acquistare la gigantesca versione del prodotto, ma solo utilizzarlo per un test-drive. Tom Koltun, il presidente della Kolcraft, ha spiegato che, attraverso un giro sul passeggino gigante, gli adulti possono davvero sperimentare sulla propria pelle come il "Contours Bliss" sia perfettamente disegnato per garantire al bambino il massimo comfort. Per chi lo volesse provare, la prossima occasione è il 7 giugno al "Mary Bartelme Park" di Chicago.