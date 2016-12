Usa e Canada: sciarpe legate agli alberi per scaldare gli homeless

09:57 - Negli Stati Uniti e in Canada la solidarietà si veste di lana. Bastano infatti una calda sciarpa o un berrettino per aiutare i più bisognosi. Nelle città di Edmonton e Winnipeg in Canada, e a Wilmington, North Carolina, gruppi di cittadini hanno iniziato una insolita distribuzione benefica in favore degli homeless: legano agli alberi sciarpe e cappelli. Un cartellino segnala che non si tratta di indumenti perduti ma destinati a chi ha più necessità.