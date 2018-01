Usa, dentista canta e balla con i pazienti: il video diventa virale

Recarsi dal dentista per curarsi, ovviamente, ma anche per divertirsi con i dipendenti del centro ballando e cantando famosi successi internazionali di ieri e di oggi, come "Bohemian Rhapsody" dei Queen e "Shape of You" di Ed Sheeran. E' quanto accade da circa un anno presso lo studio dentistico di Patricia London, dove i pazienti vengono curati in maniera particolarmente divertente grazie all'originale idea di Tracy Driver.



Nel corso del 2017 la donna è stata protagonista di diverse performance e ha festeggiato l'arrivo del 2018 con una compilation che ha conquistato il web superando le 130 mila visualizzazioni. Un successo incredibile quanto inaspettato che premia il singolare modo dello studio di lavorare divertendosi.