Usa, cucciolo sopravvive a un grave incendio e diventa un cane-pompiere

Il rogo era divampato nella casa dei vicini di un vigile del fuoco di nome Bill Lindler. Quando l'uomo è intervenuto, ha trovato il cagnolino in fin di vita, rannicchiato in un angolo, sotto un pezzo di del soffitto crollato. Dopo averlo rianimato, lo ha riconsegnato ai proprietari che, però, non potevano far fronte alle spese per il veterinario. Jake aveva ustioni sul 75% del corpo e doveva restare sotto cure mediche 24 ore al giorno.