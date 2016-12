Usa, costretta sulla sedia a rotelle da otto anni: a sorpresa cammina il giorno delle nozze

Il giorno del matrimonio è di per sé emozionante per gli sposi, i parenti e gli amici. Ma Jaquie Goncher , 25 anni, è riuscita a renderlo ancora più speciale. La giovane fotografa, originaria della Georgia e costretta su una sedia a rotelle da quando aveva 17 anni , in seguito a un incidente in piscina che le aveva provocato una lesione del midollo spinale, ha sorpreso e commosso tutti i suoi ospiti, alzandosi e attraversando la navata della chiesa.

I medici non le avevano dato speranze. Jaquie ha affrontato anni di terapia estremamente difficili e fino a qualche settimana prima del matrimonio non era in grado di stare in piedi più di pochi minuti.



Il giorno delle nozze, però, la sorpresa più grande: è entrata in chiesa sulla sedia a rotelle, accompagnata dalla mamma e dal nonno, poi, all'improvviso, si è alzata in piedi e, davanti a tutti gli ospiti visibilmente emozionati, ha camminato lungo tutta la navata e ha raggiunto il futuro sposo all'altare.



L'uomo, che non sapeva nulla, non è riuscito a trattenere le lacrime. Jaquie è riuscita a stare in piedi tutto il tempo della cerimonia e ed è riuscita a fare il primo ballo con il marito, sotto gli occhi dei commossi invitati.