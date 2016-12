Usa, Chester muore felice. Il cane ha completato la lista dei desideri

Quella di adottare animali anzianissimi per condividere i loro ultimi momenti è una tendenza che sta prendendo sempre più piede all'estero. Lo dimostra il caso di Chester, morto tra le braccia della padrona che lo aveva adottato pochi giorni prima in un canile della Georgia. Il cane aveva 14 anni ed era malato di cancro. Cercavano qualcuno che potesse ospitarlo durante gli ultimi giorni della sua vita e così è arrivata Nicole. La venticinquenne americana ha poi creato una bucket list, una lista dei desideri per viziarlo con tutte le cose di cui un cane va pazzo: pranzetti succulenti, gite fuori porta e tante coccole. Il tutto è stato documentato sulla pagina Facebook, "Chester's final journey", che ha raggiunto 50.000 fan.