Usa, cheerleader riabbraccia il marito militare sul campo da gioco

Momento magico per una cheerleader della squadra di football americana del St Louis Rams, che ha vissuto una delle esperienze più emozionanti della sua vita. Nel momento della performance infatti per Candace Valentine è accaduto l'imprevedibile: il marito, di stanza in Sud Corea, è apparso all'improvviso sul campo da gioco cogliendola di sorpresa. L'abbraccio è stato visto in diretta video da tutto il pubblico dello stadio e ha fatto il giro del mondo.