Usa, cervo cade nel lago e un uomo si tuffa per salvarlo

Ha compiuto un gesto coraggioso ma pericoloso, l'uomo che in Texas ha salvato un cervo caduto nelle acque del lago Conroe. Ha nuotato verso riva tenendolo in braccio e con il supporto della polizia di pattuglia lo ha tratto in salvo. L'animale è un po' scosso ma sta bene e dopo alcuni controlli di routine potrà tornare libero in natura. Il sergente Timothy Cade ha tuttavia fatto notare come l'uomo, di cui non è stato fatto il nome, abbia corso un grosso rischio perché il cervo avrebbe potuto spaventarsi e ferirlo in qualche modo. Fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi.