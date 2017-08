Che il patriottismo per gli americani fosse un valore molto sentito è cosa risaputa e lo conferma il video che sta facendo il giro del mondo in cui un uomo di Osage Beach, James Fruits, ha improvvisato l'inno nazionale all'interfono di un negozio. Nella cittadina del Missouri, il papà, diventato ormai celebre sul web, ha manifestato tutta la sua passione per la musica improvvisando "Star Spangled Banner" e intrattenendo così tutti coloro che si trovavano nel punto vendita. Il video che riprende l'incredibile performance è stato poi caricato sui social e in pochissime ore è diventato virale. Ma il successo ottenuto sul web non è stata l'unica ricompensa per il coraggioso cantante che ha riscosso dal negozio un buono spesa di 10 dollari e una mantella della catena. Chissà che la trovata di James Fruits non diventi presto una nuova moda e possa permetterci di fare la spesa cantando l'Inno di Mameli.