Usa, bimbo e cane saltano di gioia per il rientro a casa del padre

In America, si sa, la famiglia viene prima di tutto. E non fa eccezione questo simpatico bambino biondo in pannolone che, affacciato alla portafinestra di casa, scoppia in un grido di gioia quando vede l'auto del padre entrare nel vialetto di casa. Lo si vede agitarsi, battere i pugni sul vetro e urlare "it's daddy" (è papà) alla madre che lo riprende.