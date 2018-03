Usa, bambina scivola dalla seggiovia e rimane sospesa nel vuoto

Si chiama Sara la piccola sciatrice di cinque anni che ha rischiato di cadere dalla seggiovia del Bear Mountain Ski Resort, un impianto sciistico della California. La bambina era seduta accanto al maestro di sci e alla sorella di sette anni, quando sarebbe scivolata a causa del sedile ghiacciato, rischiando di precipitare. Fortunatamente l'istruttore, di cui non è stato reso noto il nome, ha afferrato la piccola per il cappuccio della giacca, impedendo che cadesse. Sara è rimasta sospesa per diversi minuti, perdendo i sensi a causa della pressione sul collo. All'arrivo dei soccorritori, l'istruttore ha lasciato andare la presa e la bambina è atterrata in sicurezza su un telo di salvataggio. Fortunatamente la piccola sta bene e ha riportato soltanto qualche lesione sul collo.