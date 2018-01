Usa, autobus pieno di studenti slitta e si scontra con un’auto

Momenti di paura a Sutton, in Massachussetts, quando, intorno alle 7.10 del mattino, uno scuolabus ha improvvisamente slittato sull’asfalto ghiacciato. A bordo del mezzo si trovavano venti studenti, che per fortuna non hanno riportato lesioni. Una donna ha ripreso la scena dalla propria abitazione e il video sta facendo il giro del web. Nel filmato si vede chiaramente il veicolo che comincia a indietreggiare, scivolando su una strada di collina. L’autobus percorre diversi metri e travolge alcune cassette postali. Infine riesce a fermarsi, dopo essersi scontrato con un altro veicolo fermo sul ciglio della strada.