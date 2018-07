Usa, autista di un furgone schizza volontariamente i passanti: licenziato

Ottawa, a seguito di una tempesta l'autista di una compagnia ha pensato sarebbe stato divertente sfruttare le pozzanghere a lato della strada per schizzare gli ignari passanti. Ripreso dalla videocamera montata sull'automobile che viaggiava di fronte al furgone, lo si vede chiaramente accostarsi per sollevare l'ondata d'acqua e poi rimettersi in carreggiata come se nulla fosse successo. Postato su YouTube, il video ha raccolto migliaia di visualizzazioni e condivisioni specialmente su Twitter, dove gli utenti hanno chiesto un intervento immediato per un comportamento giudicato inaccettabile. Pronta la risposta della stessa compagnia, che con un tweet ha confermato il licenziamento dell'autista dopo aver fatto luce sulla vicenda.