3 aprile 2015 Usa, arzille e audaci le "nonnine" si spogliano per beneficenza in un calendario Una decina di signore di una casa di riposo dell'Ohio ha deciso così di raccogliere fondi per i bambini bisognosi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:31 - Anziane sì, arrese no. Così una decina di signore di una casa di riposo dell'Ohio ha deciso di farsi paladine di una buona causa, cercando di raccogliere fondi per i bambini bisognosi. Bocciate le classiche vendite di dolcetti e limonate, per riuscire nell'intento hanno optato per la realizzazione di un calendario e, forti di alcuni punti saldi del marketing, hanno deciso per un "senza veli". Uno dei tanti? Non proprio dato che le protagoniste sono proprie le arzille vecchiette.