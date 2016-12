24 settembre 2015 Usa, ama cioccolato, polpette e... yoga: Valerie spopola su Instagram La 27enne di San Francisco posta video e foto dei suoi allenamenti, incurante delle pesanti critiche al suo peso. "Le donne mi dicono che sono di ispirazione”

Incurante delle critiche e degli stereotipi, insegue il suo sogno: diventare un'insegnante di yoga "big size". Valerie Sagun, una ragazza di 27 anni che vive a San Francisco, aggiorna costantemente la sua pagina Instagram, Big Gale Yoga, con video e foto da far invidia alle coetanee longilinee. La sua elasticità lascia a dir poco stupiti i numerosi follower conquistati a colpi di esercizi, anche se non mancano i detrattori. "Ci sono posizioni che fanno malissimo ai miei polsi: colpa del peso eccessivo. Ma non posso farci nulla: adoro la cioccolata e le polpette", racconta Valerie che per molte donne è diventata un esempio.

Non c'è pozione dell'aquila, dell'airone o della scimmia che tenga, Valerie riesce a farle tutte con una elasticità disarmante. "Se pubblico queste foto, lo faccio perché voglio che le persone che hanno voglia di avvicinarsi allo yoga ma non lo fanno perché si sentono grasse, cambino idea - ha spiegato la ragazza sul suo blog -. Ognuno di noi ha delle caratteristiche precise: c'è chi è magro e chi è grasso; chi è snodato e chi non lo è. Quel che conta veramente è che ognuno si ami per ciò che è".