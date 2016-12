Usa, al via restauro del "Gum Wall": da 20 anni sul muro si attaccano cicche

Si chiama "Gum Wall" e, come il nome suggerisce, è di fatto un muro di gomme da masticare. Quello che può "stranire" è che a Seattle, dove si trova, sia considerato come un monumento cittadino tanto che ora, per "preservarlo", si provvederà a ripulirlo completamente, per poi poter ricominciare in libertà ad attaccare "cicche". I chewing-gum hanno iniziato a essere appiccicati circa 20 anni, dalle persone in coda per gli spettacoli del Market Theater, un teatro ospitato negli edifici della via.