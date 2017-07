Usa, agenti vengono chiamati per fermare un party e... festeggiano

I vicini di casa hanno chiamato la polizia per fare interrompere il party e rimuovere uno scivolo saponato che bloccava la strada . Ma gli agenti intervenuti invece di fermare tutto... si sono messi a festeggiare anche loro. E' accaduto negli Stati Uniti , in North Carolina. La scena è stata prontamente ripresa e postata sui social. Nel video si vedono gli agenti divertirsi come bambini a scivolare con un gommone lungo la pista ricoperta di sapone...

La scena divertente (un po' meno per chi aveva chiamato la polizia sperando di liberare la strada) è avvenuta il 4 di luglio, quando milioni di americani hanno festeggiato il giorno dell'Indipendenza. I due agenti della cittadina di Asheville, una volta resisi conto che la pista non creava pericoli e non bloccava la strada, hanno pensato fosse il caso di approfittarne per una pausa divertente. E così... vai con la scivolata!