Usa, 23enne si spoglia e si spalma di ketchup al ristorante: arrestata

Ha improvvisato uno spogliarello e un ballo provocante tra i tavoli di un ristorante di Miami Beach, completamente ricoperta di ketchup. La 23enne, Angelic Isabella Valle, è stata trovata dalla polizia nuda e coperta di salsa ed è stata arrestata per atti osceni in luogo pubblico. La scena è stata ripresa da un video, che è diventato virale. Al processo, come riportato dalla NBC, il padre della ragazza ha rivelato che la figlia soffre di problemi mentali.