Usa, 103 anni da "Wonder Woman": l'anziana eroina dei volontari

Centotre anni e non sentirli. Mary Cotter ha compiuto il compleanno come al suo solito non fermandosi un attimo servendo caffè, te e acqua tra i tavoli dei suoi amici dell'ospizio di Montclair dove vi lavora da 25 anni. L'instancabile "nonna" ha fatto una pausa solo per il taglio della torta vestita da "Wonder Woman".