Urla contro la recluta portandola alle lacrime: istruttore sotto corte marziale

Ha suscitato scalpore un video nel quale un caporale dell'esercito inglese usa toni duri contro una recluta, durante una sessione di addestramento con la baionetta. L'uomo non si risparmia, definendo più volte la donna "debole" e non mostrandosi soddisfatto dei suoi risultati. La giovane raggiunge infine un punto di rottura e scoppia in lacrime ma nemmeno in quel caso l'istruttore allenta la pressione, intimandole di continuare l'addestramento. Finito sotto corte marziale per un comportamento ritenuto inaccettabile, l'uomo rischia l'espulsione dall'esercito.