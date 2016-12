Uomini in posa come le donne: la parodia è social con #brosbeingbasic

Il nuovo fenomeno della Rete si chiama #brosbeingbasic. In spiaggia come nella vasca da bagno, in montagna o in piscina, è un trionfo di topless, maschere per il viso, chihuahua, smalti e altro ancora. Peccato che, questa volta, davanti all'obiettivo della macchina fotgorafica non ci siano bellissime donne in cerca di "Like" ma centinaia e centinaia di uomini che scattano selfie o si fanno fotografare in tipiche pose "femminili". Il risultato della parodia è esilarante.