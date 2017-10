Uno chef cinese cucina uovo in modo acrobatico e diventa virale

A prima vista potrebbe sembrare un giocoliere particolarmente dotato, ma a stupire i numerosissimi utenti che hanno visualizzato la clip pubblicata su YouTube è il fatto che si tratti di uno chef e che anzichè semplici palline stia utilizzando un uovo e una spatola con la quale sembra in grado di compiere acrobazie incredibili senza fare una frittata. Molti vedendo la clip hanno evidenziato che il Teppanyaki sia una tipica cottura giapponese, ma l'utente ha sottolineato che quanto ripreso è accaduto in Cina, patria dello chef in questione. Al di là della sua provenienza, il filmato resta comunque di enorme impatto, sia per i numeri fatti con l'uovo, sia per il disegno finale con il quale il cuoco conclude la sua performance.