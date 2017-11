Di siparietti simpatici provenienti dal mondo del calcio se ne vedono in continuazione, ma l'ultima trovata di Barna Busai ha davvero conquistato l'attenzione di tanti siti sportivi e non solo grazie all'incredibile ingresso in campo. In uno dei campionato minori ungherese, prima del match con l'Eger Se, il centrocampista del Felsotarkany ha deciso di scorrere sui corrimano della scala che porta al rettangolo di gioco, provocando l'ironia e il divertimento della rete. Non rimane, dunque, che godersi l'entrata del calciatore, in attesa della prossima gag.