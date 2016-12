3 ottobre 2014 Una vita sotto lo zero per questo subacqueo Si immerge nelle gelide acque canadesi Thomas Anthony Rolfe, 29 anni, viene pagato profumatamente per svolgere un lavoro che non tutti vorrebbero fare Tweet google 0 Invia ad un amico

13:02 - Lo pagano 91.000 $ l'anno, ma non tutti avrebbero il coraggio di calarsi per ore nelle gelide profondità delle acque del Canada come Thomas Anthony Rolfe, 29 enne "sub dei ghiacci". Più o meno ogni settimana, Thomas si carica tutta l'attrezzatura e si immerge negli abissi sfidando le temperature proibitive. Ma come ogni professione che si rispetti, non ha iniziato per caso: ha fatto esperienza per tre anni lavorando come subacqueo commerciale a Edmonton, sempre nel Canada.

Un lavoro da "esplorare" - Ma cosa fa esattamente un "sub dei ghiacci"? Il compito di Thomas è di costruire, riparare, ispezionare e, occasionalmente, demolire strutture subacquee. Il freddo però non è il suo unico nemico. Il brutto tempo, la difficoltà di orientamento nelle acque torbide, la strumentazione che si rompe e la mancanza d'aria possono essere un problema per chi si immerge. Quando esce dal ghiaccio, Thomas finisce la giornata come tanti altri: guarda la tv, cena e poi chiama la moglie Christine, che lo informa sulla salute dei loro due bambini. "Mi mancano molto quando sono via, ma Christine mi manda sempre le loro foto" dice il sub dei ghiacci dal cuore caldo.



Foto di Thomas Anthony Rolfe