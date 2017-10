Una ragazza scopre che verrà adottata, la sua reazione è commovente

Tannah Butterfield non credeva sarebbe mai arrivato questo momento. Ha undici anni, frequenta l'American Heritage of South Jordan nello Utah e da due anni aspettava che la sua madre affidataria, Jen Fisher, la accogliesse definitivamente nella sua famiglia. Per questo quando la responsabile dell'istituto Jackie Alexander le ha portato la buona notizia non è riuscita a contenere la sua felicità. Il commovente abbraccio che scambia con Jackie rivela quanto le stesse a cuore far parte della famiglia Fisher.