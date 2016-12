Una notte da film horror? Puoi passarla nell'inquietante Clown Motel in Nevada

Solo chi ha nervi saldi può passare una notte al Clown Motel. In Nevada negli Stati Uniti, c'è una struttura davvero inquietante nel deserto a metà strada tra Las Vegas e Reno. Sembra di essere sul set di un film horror, ovunque ci sono riproduzioni di pagliacci di ogni dimensione. L'incubo del malvagio "It", protagonista della serie tv americana anni '90, rivive tra le mura dell'albergo. Per decenni il Clown Motel ha ospitato camionisti e turisti che si fermano fuori dalla Highway 95.