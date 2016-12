Una inglese, l'altra irlandese: due sosia si incontrano in Germania

Uguali come due gocce d'acqua, ma non sono sorelle gemelle, né sono state separate alla nascita per uno strano gioco del destino. Si tratta di due giovani studentesse, una di nazionalità britannica, Cordelia Roberts, l'altra irlandese, Ciara Murphy: le loro vite si incrociano nel campus universitario di Brema, in Germania, dove entrambe vivono con una borsa di studio di un anno. Ma dietro insistenza degli amici che le trovano in tutto e per tutto identiche, le due si incontrano e diventano inseparabili. La loro storia viene raccontata sui social.