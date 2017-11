Sembrava una tranquilla giornata di lavoro alla White Farms Inc. di Switz City, in Indiana (Stati Uniti). Attorno all'una del pomeriggio, un cedimento strutturale dovuto con molta probabilità al troppo peso ha portato al collasso di una cisterna piena di mais. Nello stupore e spavento generale il serbatoio è crollato, lentamente poi sempre più in fretta, travolgendo una centralina di alimentazione che ha incendiato il mais e generato un'ondata di fuoco diretta proprio verso gli spettatori. Le fiamme si sono consumate da sole e per fortuna nessuno è rimasto coinvolto.