Una 23enne americana cambia vita: lascia Wall Street per darsi al porno

09:01 - Una laurea in economia e un lavoro a Wall Street. Ma la 23enne Paige Jennings ha "lasciato tutto per una carriera nel porno - scrive lei stessa sul proprio profilo Twitter - Non riuscivo a smettere di masturbarmi al lavoro". E se la seconda parte può essere vera, la prima un po' meno: la ragazza, che ora si fa chiamare Veronica Vain, era stagista alla banca d'affari Lazard di New York, ma è stata cacciata dopo la scoperta degli scatti hot sui social.

A quanto pare, comunque, la giovane è riuscita nell'intento di far parlare di sé. Ed è stata notata anche da un produttore che l'ha chiamata a presentarsi a un'audizione per il reality "The Sex Factor".