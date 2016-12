Un selfie non si nega a nessuno...

08:36 - Saturi dalla mania dei selfie? Allora siete sulla stessa lunghezza d'onda dei creatori dell'account Instagram omgliterallydead. Rivisitando "in salsa funerea" la voglia di mostrare in Rete i più svariati momenti della vita quotidiana, il gruppo di creativi ha lanciato anche un vero e proprio brand, che spazia dalle cover per i cellulari alle t-shirt.