Un missionario mormone si scopre a sorpresa stella della breakdance

Sulle note di Beat it, un missionario mormone si è scoperto stella della breakdance, oltre che un fan di Michael Jackson. Per le strade di Barcellona ha sfidato a colpi di moonwalk un artista di strada, vestito come la leggenda del pop, che si stava esibendo con le sue mosse. La battaglia è agguerrita e spettacolare. Finita la competizione, comunque, i due si abbracciano. Il video è stato pubblicato sul sito Lds Smile che ha poi identificato il misterioso uomo in abito nero come padre Garcia: ormai una star.