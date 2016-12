10 settembre 2015 Un mazzo di fiori, il ritorno a casa e un bacio: ecco il video che commuove Web Oltre 60 milioni di persone hanno visualizzato il filmato in cui si vede il "ritrovarsi" dopo un viaggio di una coppia di anziani Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:56 - Semplice, quasi banale eppure capace di diventare in breve tempo un video condiviso e visto in Rete da più di 60 milioni di persone. E' il breve filmato girato all'aeroporto di Los Angeles, dove un anziano, impaziente e con dei fiori in mano, aspetta la sua lei. Ed ecco l'arrivo e un lungo e appassionato abbraccio... e il Web si commuove.