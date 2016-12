Un jet tutto rosa sulla portaerei Usa per la lotta contro il cancro

Un tocco di colore sulla portaerei-museo Uss Lexington nella Baia di Corpus Christi, in Texas. Fino a fine ottobre sarà possibile visitare un caccia F9F-8 Cougar totalmente rosa, a sostegno della campagna di prevenzione del tumore al seno. La verniciatura, non permanente, è stata realizzata con detersivo per piatti e vernice in lattice.