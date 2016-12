Un figlio a 9mila metri d'altezza: donna partorisce sul volo Bali-Los Angeles

Evento più unico che raro quello che si è verificato su un volo Bali-Los Angeles. Una donna cinese, infatti, ha cominciato ad avere le doglie a 9mila metri d'altezza e la futura nascitura non ha voluto aspettare troppo. Di lì a pochi minuti è iniziato il travaglio. Per fortuna, un dottore a bordo ha consentito di iniziare e di portare a termine nel migliore dei modi il lieto evento, anche grazie al fondamentale aiuto delle hostess che, per un giorno, si sono trasformate in ostretiche. La neonata è quindi venuta alla luce in perfette condizioni di salute, ma si è reso necessario un atterraggio di emergenza in Alaska per permettere a lei e (soprattutto) alla madre di ricevere le necessarie cure mediche.