Un calendario con le contadine nude per salvare la fattoria e comprare nuova terra

13:27 - L'intento è nobile: salvare la loro fattoria e acquistare nuova terra. Il mezzo è hot: un calendario in cui le contadine posano "coperte" solo da frutta e verdura. Per la raccolta dei fondi necessari per proseguire la loro attività imprenditoriale in Florida Claire Mitchell e Danielle Krasniqi hanno lanciato la loro iniziativa sul sito internazionale di crowdfunding Indiegogo. Sul loro profilo Instagram in anteprima alcuni scatti e il dietro le quinte del servizio fotografico.