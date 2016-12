8 giugno 2016 16:16 Ultimo giorno di scuola: festa vietata per 1 su 5, addio gavettoni in cortile Molte scuole organizzeranno attività diverse dal solito. Per il dopo-scuola resistono i grandi classici, ma in molti dovranno rimandare a dopo il suono della campanella

Il momento che tutti gli studenti attendevano da tempo è arrivato; finalmente l’ultimo giorno di scuola non è più un sogno ma è realtà. Questa settimana, in giorni differenti a seconda della regione di residenza, migliaia di ragazzi dicono – almeno fino a settembre – addio a sveglia presto la mattina, lezioni, compiti e interrogazioni. Per qualcuno, sarà l’inizio di una lunga estate; altri (alle prese con gli esami di maturità o di terza media) dovranno aspettare ancora un po’ per l’agognato relax. Ma come festeggeranno questo giorno? Cosa organizzeranno le scuole l’ultimo giorno di scuola? E cosa faranno i ragazzi non appena suonerà l’ultima campanella? Skuola.net lo ha chiesto 1500 di loro e, non per tutti, sarà poi così divertente.

IN ALCUNE SCUOLE FESTEGGIAMENTI VIETATI - Uno studente su cinque, infatti, non festeggerà l’ultimo giorno di scuola. La causa è da rintracciare soprattutto nella decisione di alcuni presidi di vietare qualsiasi forma di divertimento. Così, ben il 20% dei ragazzi – in particolare studenti del Nord Italia - si è visto arrivare una circolare che formalizzava il divieto. In altri casi – poco meno del 20% – i docenti hanno invitato i ragazzi a festeggiare ma con moderazione. Ma queste sono eccezioni, perché la maggioranza degli studenti potrà dare libero sfogo alla sensazione di libertà dalla routine quotidiana; sia dentro che fuori scuola.



STRAVOLTO L'ORARIO DI LEZIONE - Per l’ultimo giorno molte scuole hanno organizzato attività diverse dal solito. In fondo, quello che è fatto è fatto: inutile insistere con compiti e interrogazioni quando l’attenzione degli alunni è ormai altrove. La promozione o la bocciatura non si decidono certo ora. Così, per il 25% degli studenti, i professori non faranno lezione lasciando libertà ai ragazzi di fare quello che preferiscono. Il 20%, invece, sostiene che è stata organizzata una vera e propria festa; nella maggior parte dei casi sarà per salutare i maturandi. Tra le cose che vanno forte ci sono anche i tornei sportivi (7,5%). Ma non mancano gli studenti che dichiarano di “marinare” l’ultimo giorno per dedicarsi ad altro, circa l’8% del totale; in questi casi il richiamo del sole e del mare è forse troppo forte per andare a scuola.