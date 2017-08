Uguali e contenti: a Porto Recanati il raduno nazionale dei gemelli

Giochi in spiaggia, musica, karaoke, balli. Un weekend di festa per celebrare i gemelli d'Italia , che a Porto Recanati hanno potuto godere della 16.ma edizione del raduno nazionale a loro dedicato. Una kermesse organizzata da due fratelli di San Severino Marche, Pietro e Paolo Pavoni, che ogni anno richiama da ogni angolo d'Italia gemelli felici di essere così uguali e così diversi.

Ce n'è per tutti i gusti: omozigoti, eterozigoti e anche trigemellari. A Porto Recanati (dove il raduno è tornato dopo l'epserienza di due anni fa) sono arrivati anche volti noti, come i "Two Twins", coppia di fratelli diventati celebri con "Avanti un altro" di Paolo Bonolis.