Uganda, bimbi vedono volare un drone per la prima volta

Gioia, stupore, incredulità e un pizzico di timore. Sono queste le emozioni provate da un gruppo di bambini in Uganda alla vista di uno spettacolo mai ammirato prima nel corso delle loro giovani vita: il volo di un drone. Non appena il dispositivo si è sollevato in aria, i piccoli sono letteralmente "impazziti": alcuni hanno cominciato a correre, altri si sono lasciati andare a urla di felicità con sorrisi a 32 denti, altri ancora sono rimasti semplicemente immobili per lo stupore. A organizzare lo "spettacolo" in un villaggio ugandese è stato Brandon Smith, statunitense con la passione per i digital media e lo storytelling.