18 febbraio 2015 Tutti pazzi per i manichini: sembrano donne da sogno, ma in realtà è solo plastica Bambole dell'amore vestite e truccate come modelle pronte per un set fotografico Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:54 - C'è la bionda provocante che posa nel salotto di casa o la bruna sexy sdraiata sul letto in lingerie. Peccato che, queste donne da sogno, siano in realtà soltanto manichini. O, come preferisce chiamarle qualcuno, bambole dell'amore in vendita per cifre che vanno dalle 75 alle 750 sterline. Vestite e truccate come le modelle di un vero shooting glamour, sono diventate le protagoniste del progetto "L'americano medio" della fotografa di moda Stacy Leigh.