Trump, Kim e Putin scatenati sulle note di "Uptown Funk": il video è virale

Tra i tanti personaggi che hanno partecipato alla kermesse, che si è tenuta a Pasadena, in California, i tre grandi del mondo non sono passati di certo inosservati. Un look total black per Kim e Trump, che indossavano una maglia con una stampa piuttosto bizzarra: l'esplosione della bomba atomica. Un outfit più sportivo per Putin, che aveva una tuta, la canottiera bianca e qualche collana d'oro di troppo.



I leader che fanno paura al mondo si sono divertiti ballando sotto gli occhi di tutti a ritmo funk. Impossibile non immortalare il momento: il video della performance, caricato in Rete dai partecipanti, è stato pubblicato anche sulla pagina della "Stan Winston School of Character Arts" e ha collezionato milioni di visualizzazioni e migliaia di like e condivisioni.