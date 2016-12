Trasforma la sua auto in... un cane pastore

Dave Isaac, un pastore e agricoltore del Sussex, in Inghilterra, ha trasformato la sua vecchia Peugeot in un vero e proprio cane pastore. Una trovata "creativa" che ha anche un fine pratico: Dave ha infatti perso da poco il suo amico a quattro zampe che lo aiutava a guidare e tenere unito il gregge. Così, per sopperire alla sua mancanza, ha "vestito" la sua vettura con un manto dello stesso colore dell'animale scomparso.