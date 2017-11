Trascina il figlio autistico con il guinzaglio: mamma finisce alla gogna online

Apostrofata come madre degenere da diversi commenti sul web, questa donna inglese vuole chiarire la sua posizione sul perché abbia trascinato suo figlio di quattro anni lungo una strada di Liverpool servendosi di una sorta di guinzaglio. Chi ha assistito alla scena racconta che il bambino era in posizione fetale, apparentemente impassibile, e lo sdegno del web non ha tardato a manifestarsi dopo la condivisione del video. "Mio figlio soffre di una severa forma di autismo" ha dichiarato la donna. "Quello che ho fatto nel video era l'unico modo per muoverlo, perché quando ha queste crisi non si rialza né lascia che lo aiuti. Non ha tardato a indicarmi come una pessima madre ma dovrebbero imparare a chiedere prima di giudicare". C'è chi si è mostrato solidale a fronte di queste dichiarazioni, mentre altri continuano a dire che l'atteggiamento rimane imperdonabile.