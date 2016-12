In Giappone si sta diffondendo il trapianto di organi per peluche. L'iniziativa, chiamata "Second Life Toys", è più seria di quel che sembra. L'obiettivo infatti è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla donazione di organi, pratica troppo poco diffusa nel Paese del Sol Levante. "Attualmente in Giappone sono 14mila le persone in attesa di un trapianto d'organi, ma quest'anno solo 300 di loro ne riceveranno uno", si spiega nel video promozionale dell'iniziativa.