Tra terra e cielo, spettacolare balconata sulla natura colombiana

Si chiama Penon de Guatape e si trova in Colombia una delle meraviglie del pianeta. Una scalinata infinita che porta verso le stelle, verso uno straordinario balcone che si affacciano sulla natura incontaminata. In questa carrellata di immagini da brivido, una passeggiata tra terra e cielo in una spettacolare scalata che porta ad ammirare, sotto di sè, uno straordinario countryside di un Paese da sogno come la Colombia.